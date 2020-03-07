11 yaşındaki mustafa, istiklal marşı'nı hem okudu hem hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 yaşındaki mustafa, istiklal marşı'nı hem okudu hem hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika

11 yaşındaki mustafa, istiklal marşı'nı hem okudu hem hıçkıra hıçkıra ağladı

7 saat önce

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Mustafa Parlak (11), marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Mustafa Parlak (11), marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı. İzleyenleri duygulandıran Parlak, birinci seçildi.

Keçiborlu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe, belde ve köylerde bulunan okullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kükürt İlköğretim Okulu'ndan katılan 4. sınıf öğrencisi olan Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'ın oğlu Mustafa Parlak, marşı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı.

O anlarda Mustafa Parlak'ı dinleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı. Herkesin duygulandığı program sonrası Mustafa Parlak büyük alkış aldı. Yarışmada jüri heyeti Mustafa Parlak'ı birinci seçti.

11 yaşındaki mustafa, istiklal marşı'nı hem okudu hem hıçkıra hıçkıra ağladı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Parlak, Keçiborlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:40 Kaynak: DHA
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İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı
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