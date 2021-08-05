11 yaşındaki Mustafa, yangın bölgesindeki arkadaşları için masa ve sandalyesini gönderdi - Son Dakika

Isparta, Manavgat'ta çıkan orman yangını nedeniyle mağdur olan vatandaşların yarasını sarmak için tek yürek oldu. Çünür Mahallesi halkı, yangın bölgesindeki vatandaşlar için evlerindeki eşyaları Manavgat'a gönderdi. 11 yaşındaki Mustafa Solmaz ise, yangın bölgesindeki yaşıtları için anlamlı bir destekte bulundu.

Yaşı küçük, gönlü büyük olan Mustafa Solmaz 11 yaşında, ortaokul öğrencisi. Yangını televizyondan gördü, yangın bölgesindeki arkadaşlarına yardım etmek istedi, evindeki çalışma masasını, sandalyesini ve kullanılmamış eşyalarını bölgeye gönderdi. Mustafa'nın tek isteği ise yangın bölgesindeki arkadaşlarının derslerinden geri kalmaması. Mustafa Solmaz, "Manavgat'taki orman yangınını haberlerden duydum ailecek çok üzüldük ben de çalışma masamı ve kullanmadığımız yatağımızı yardımda bulunmak istedim. Oradaki kardeşlerimiz ders çalışsın yeter ki biz hep onların hep yanındayız" diye konuştu. - ISPARTA