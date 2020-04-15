11 yaşındaki Ömer Faruk, kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Son Dakika

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11 yaşındaki Ömer Faruk, kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
6 saat önce
11 yaşındaki Ömer Faruk, kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı İzmir Kemalpaşa'da kumbarasında biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak isteyen 11 yaşındaki Ömer Faruk'un isteğini polisler gerçekleştirdi.
11 yaşındaki Ömer Faruk, kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
İZMİR - İzmir Kemalpaşa'da kumbarasında biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak isteyen 11 yaşındaki Ömer Faruk'un isteğini polisler gerçekleştirdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Atatürk İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ömer Faruk Özdemir, 155 Vefa Destek Hattını arayarak kumbarasında biriktirdiği 160 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Ödemir, parasını tek tek sayarak Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine teslim etti. Kampanyaya bağışta bulunan Özdemir, "Kumbaramdaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istiyorum" dedi. Polis ekipleri de Ömer Faruk Özdemir'in duvarlı davranışına kayıtsız kalmayarak Ömer Faruk Özdemir'e hediye verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:13 Kaynak: İHA
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