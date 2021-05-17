11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, Filistin'de yaşananları dünyaya duyurmak istiyor - Son Dakika

11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, Filistin'de yaşananları dünyaya duyurmak istiyor

17.05.2021 09:57
11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, Filistin'de yaşananları dünyaya duyurmak istiyor, System.String[]

Filistin'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşamını sürdüren 11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, şarkılarında yaşadığı yerde büyümenin zorluklarını anlatıyor.

Filistin'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşamını sürdüren 11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, şarkılarında yaşadığı yerde büyümenin zorluklarını anlatıyor.

MC Abdul, İsrail'in son yaptığı saldırılardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı şarkıyla, tüm dünyanın Filistinlilerin maruz kaldığı haksızlıkları ve İsrail'in zulmünü bilmesini istediğini ifade etti.

Son günlerin Gazze Şeridi'nde yaşayanlar için oldukça zor olduğunu vurgulayan MC Abdul'un paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Ünlü rap sanatçılarından DJ Khaled ve Fat Joe da Instagram canlı yayınında 11 yaşındaki Filistinli rapçiden övgüyle bahsetti.

Pek çok ünlü ismin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından da sosyal medyada paylaşılan MC Abdul'un şarkısının sözleri ise şöyle:

"Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan/Bu topraklar ailemin nesiller boyu anılarıyla dolu/Bu barış sembolünü ekip büyüttüğü zeytin ağaçları insanların aç kalmayacağının temini/Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak/Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bak/Bildiğiniz tek evden kovulduğunuzu hayal edin

Bizler canlarımız için dua ederken onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyorlar/Tüm bu olanları kelimelere dökmek kolay değil/Küçük kız kardeşime bakıyorum, o bunu hak ediyor mu?/Eşit şekilde muamele görmediği, doğduğu yer yüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi/Bu toprakları işgal etmek istiyorlar ama hayır aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim

Hayatıma dair yazarken burayla dolu olacağım çünkü tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak/Bu sözler Şeyh Cerrah için umarım fark yaratabilirler çünkü aynı şey 1948'de de yaşandı/Dedemler tahliye edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı/Ama biliyorsun Gazze'de hiçbir şey değişmedi, bir daha geri dönemediler/İşte bugün olduğum yer de böyle, hayatta olup olmadığımı öğrenmek için kuzenler arıyor/Göğü aydınlatan havai fişeklerin olmadığından emin olmak için/Bayramı kutlamaya ve inancımızı korumaya çalışıyoruz/Sanırım unutulmayacak anılar nasıl biriktiriliyor görebiliyorsun/Filistin."

Filistin, İsrail, Gazze, İşgal, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, Filistin'de yaşananları dünyaya duyurmak istiyor - Son Dakika


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