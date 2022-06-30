11 yaşındaki safkan Kangal köpeği "Ayaz"ın soyu "suni tohumlama" ile sürecek - Son Dakika
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11 yaşındaki safkan Kangal köpeği "Ayaz"ın soyu "suni tohumlama" ile sürecek

30.06.2022 12:45
11 yaşındaki safkan Kangal köpeği "Ayaz"ın soyu "suni tohumlama" ile sürecek

Sivas'ta 11 yaşındaki safkan Kangal köpeği "Ayaz"ın genetik aktarımının devamlılığı için suni tohumlama yöntemi uygulandı.

Sivas'ta 11 yaşındaki safkan Kangal köpeği "Ayaz"ın genetik aktarımının devamlılığı için suni tohumlama yöntemi uygulandı.

Kentte dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçirilen Sivas Valiliği Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezinde yetiştirilen "Ayaz", yaşlı olmasına rağmen heybetli görünümüyle dikkati çekiyor.

Safkan Kangal köpekleriyle ünlü Kocayurt köyünden merkeze getirilen 65 kilo ağırlığındaki Ayaz'ın soyunun devamlılığı için suni tohumlama yapıldı.

Merkezdeki safkan köpeklerin kontrolleriyle ilgilenen veteriner hekim Engin Genç, AA muhabirine, suni tohumlama yönteminin yaşlı köpeklerde uygulandığını belirterek, "Merkezimizde genç damızlıklar ağırlıklı olduğu için normal aşımlarla (erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi) yavrularımızı sağlıklı bir şekilde alabiliyoruz. Bunun haricinde, çiftleşmelerle yavru alamadığımız genetik olarak saf ve değerli köpeklerden suni tohumlama yöntemiyle yavru almaya çalışıyoruz." dedi.

Ayaz'ın da 11 yaşında çok değerli bir Kangal olduğunu dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Soyundan aldığı genler ile fiziki yapısına baktığımızda saflığı ispatlanmış, uzun bir geçmişe dayanan kaliteli bir köpek. Dolayısıyla Ayaz'ın soyunun kaybolmaması, genetik aktarımının devamlılığı için ilk olarak sperm kontrollerini yaptık ve yaşından dolayı sperm sayısındaki düşüklüğü tespit ettik. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi hocalarımızla beraber aldığımız spermleri dişi bir köpeğe aktararak suni tohumlamasını yaptık. Kontrollerimiz devam ediyor, inşallah ilerleyen zamanlarda bir yavrumuz olacak."

Genç, suni tohumlamada erkek köpekten alınan spermlerin mikroskop altında incelendikten sonra dişi köpeğin kızgınlık döneminin takip edildiğine dikkati çekerek, "Kızgınlık periyodu sürecinde ise dişi köpeğin doğum kanalından aldığımız hücreleri yine mikroskopla inceliyoruz. Tam tohumlamanın tutacağı güne denk getirerek, aynı anda ve ortamda direkt erkek köpekten spermi alarak dişi köpeğimize tohumlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soyu en az 45 yıl öncesine dayanıyor

Ayaz'ın, genetik özellikleri, vücut, post ve kafa yapısıyla safkan bir Kangal köpeği olduğunu vurgulayan bakıcı Cihat Özpaça da "Kafa yapısının düz gelmesi, dudaklarda sarkıklık olmaması, pos yapısının kilim gibi olması safkan olduğunun göstergesi. Genetiğinin devam etmesi için Kocakurt köyünden getirdik, 11 yaşında bir Kangal. Orada çok meşhur, genetik özellikleri bilinen köpekler var. Babası 'Talas' ile annesi 'Palas', Kangal ırkının bilinen soylarından. Soyunun geçmişi en az 40-45 yıla tekamül ediyor." diye konuştu.

Özpaça, Ayaz'ın yemesi, içmesi ve bakımıyla özel olarak ilgilendiklerini ve adeta üzerine titrediklerini anlattı.

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Kaynak: AA

Genetik, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 yaşındaki safkan Kangal köpeği 'Ayaz'ın soyu 'suni tohumlama' ile sürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 yaşındaki safkan Kangal köpeği "Ayaz"ın soyu "suni tohumlama" ile sürecek - Son Dakika
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