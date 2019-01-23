Son Dakika Haberleri: 11 Yaşındaki Sma Hastanesi Arda Yaşam Savaşını Kaybetti

11 Yaşındaki Sma Hastanesi Arda Yaşam Savaşını Kaybetti

20 dakika önce

11 yaşındaki SMA hastanesi Arda yaşam savaşını kaybettiTEKİRDAĞ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen Çorlu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

11 yaşındaki SMA hastanesi Arda yaşam savaşını kaybetti

TEKİRDAĞ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen Çorlu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Lüleburgaz'da çiftçi Metin Acen'in 3 çocuğundan biri olan ve henüz 3 yaşındayken SMA hastalığı teşhisi konulan Arda Tahsin Acen 8 yıl sürdürdüğü yaşam mücadelesinde hastalığa yenildi.
Yıllardır tedavi gören oğlunun en son 31 Aralık 2018 günü hastalığının arttığını söyleyen Metin Acen, Lüleburgaz'daki özel hastaneden Çorlu'daki özel hastaneye sevk edildiğini ve bugün de hayatını kaybettiğini belirtti. Metin Acen, "Doktorlar oğluma gerekli müdahaleleri yaptılar yoğun bakım ünitesine aldılar aradan 22 gün geçti ve oğlum hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

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