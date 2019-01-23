11 Yaşındaki Sma Hastanesi Arda Yaşam Savaşını Kaybetti
20 dakika önce
11 yaşındaki SMA hastanesi Arda yaşam savaşını kaybettiTEKİRDAĞ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen Çorlu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
11 yaşındaki SMA
hastanesi Arda yaşam savaşını kaybetti
TEKİRDAĞ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen Çorlu
'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Lüleburgaz'da çiftçi Metin Acen'in 3 çocuğundan biri olan ve henüz 3 yaşındayken SMA hastalığı teşhisi konulan Arda Tahsin Acen 8 yıl sürdürdüğü yaşam mücadelesinde hastalığa yenildi.
Yıllardır tedavi gören oğlunun en son 31 Aralık
2018 günü hastalığının arttığını söyleyen Metin Acen, Lüleburgaz'daki özel hastaneden Çorlu'daki özel hastaneye sevk edildiğini ve bugün de hayatını kaybettiğini belirtti. Metin Acen, "Doktorlar oğluma gerekli müdahaleleri yaptılar yoğun bakım ünitesine aldılar aradan 22 gün geçti ve oğlum hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti
Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru