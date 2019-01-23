Son Dakika Haberleri: 11 Yaşındaki Sma Hastası Arda Yaşam Mücadelesini Kaybetti

11 Yaşındaki Sma Hastası Arda Yaşam Mücadelesini Kaybetti

26 dakika önce

TEKİRDAĞ (İHA) – SMA Tip 2 hastası 11 yaşındaki Arda Tahsin Acen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

11 Yaşındaki Sma Hastası Arda Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
TEKİRDAĞ (İHA) – SMA Tip 2 hastası 11 yaşındaki Arda Tahsin Acen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan çiftçi Metin Acen'in 3 çocuğundan biri olan ve henüz 3 yaşındayken SMA hastalığı teşhisi konulan Arda Tahsin Acen, 8 yıl sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Yıllardır tedavi gören oğlunun en son 31 Aralık 2018'de hastalığının arttığını söyleyen Metin Acen, Lüleburgaz'daki özel hastaneden Çorlu'daki özel hastaneye sevk edildiğini ve bugün de hayatını kaybettiğini söyledi. Acen, "Doktorlar oğluma gerekli müdahaleleri yaptılar, yoğun bakım ünitesine aldılar. Aradan 22 gün geçti ve oğlum hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 20 Aralık 2018'de oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

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