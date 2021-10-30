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11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu

30.10.2021 09:03

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan 11 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hattabi, vatandaşların haber vermesiyle boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

Akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesindeki bir gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

BAŞI TAŞLA EZİLMİŞ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı.

2 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen karı- koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GASBEDİLMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu

Suriye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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