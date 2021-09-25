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11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi - Son Dakika

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

25.09.2021 13:22
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamircisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamircisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde LPG tankının patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Yaşar Can Davutoğlu (11) ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Davutoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Davutoğlu'nun cenazesi Talas ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Yaşar Can Davutoğlu'nun ailesi, yakınları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

Yaşar Can, Kocasinan, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi - Son Dakika


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