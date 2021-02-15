11 yavru köpek donmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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11 yavru köpek donmaktan kurtarıldı

15.02.2021 14:47
11 yavru köpek donmaktan kurtarıldı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 yavru köpek, esnafın duyarlılığı ve belediyenin müdahalesiyle donmaktan son anda kurtarıldı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 yavru köpek, esnafın duyarlılığı ve belediyenin müdahalesiyle donmaktan son anda kurtarıldı. Barınağa teslim edilen yavrular, hava ısındıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, Fevzidede Mahallesi Ayazma mevkiindeki boş arazide  terk edilmiş 11 yavru köpeğe sahip çıktı. Bölge esnaflarından Eyüp Turan ile Şevki Olcay'ın haber vermesi üzerine yavrular, açlıktan ve donmaktan kurtarılarak Mustafa Kemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne götürüldü. 11 yavru köpeğin başından barınağa teslime edilene kadar ayrılmayan Eyüp Turan ve Şevki Olcay, "Bir süre kendi imkanlarımızla bakmaya çalıştık. Ancak havaların soğumasıyla birlikte hayatta kalamayacaklarından kaygılandık. Belediyeyi aradık ve yardım istedik. Belediye başkanımız Mehmet Kanar ile görevlilere teşekkür ediyoruz. Hemen ilgilendiler ve yavruları hayatta kalacakları, karınlarının doyurularak tedavilerinin yapılacağı barınağa teslim ettik" diye konuştular.

'DOĞAL HAYATA BIRAKILACAKLAR'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, duyarlı davranışlarıyla herkese örnek olan Eyüp Turan ve Şevki Olcay'ın haber vermesiyle donmaktan son anda kurtarılan yavruların kışı, barınakta geçireceklerini ve havaların güzelleşmesinin ardından  doğal yaşamlarına  bırakılacağını söyledi. Başkan Kanar, "Ekiplerimiz kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları besliyor. Veterinerlerimiz, yaralı ve hasta olan hayvanların da tedavilerini yapıyor" dedi.


- Mustafakemalpaşa
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 11 yavru köpek donmaktan kurtarıldı - Son Dakika

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