11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
16 dakika önce
İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur
uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. İstanbul
'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy
Altıyol Kuşdili Caddesi'nde ve Beşiktaş
'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç
içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.
- İstanbul
11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin
Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan düğün!