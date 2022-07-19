11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım - Son Dakika
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11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım

19.07.2022 13:17

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde aracına binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz tarafından, 11 yerinden bıçaklanıp, 2 bin 100 TL'si ve taksisi gasbedilen Sabri Yılmaz (69) taburcu oldu. Evde tedavisi devam eden Sabri Yılmaz, mesleğini bıraktı. 53 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığını belirten Yılmaz, gaspedildiği anlarda "Çocuklarım, torunlarım var, beni bırakın diye çok yalvardım" sözleriyle yalvarmış.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 11 Temmuz günü taksiye binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, bir süre sonra şoför Sabri Yılmaz'dan aracı durdurmasını istedi. Bu sırada şüpheliler, Sabri Yılmaz'ı 11 yerinden bıçaklayıp, cebindeki bin 100 TL ve taksiyi alarak kaçtı. Yol kenarında ağır yaralı bulunan Sabri Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın taksisi daha sonra Keçiören ilçesi Aktepe'de boş arazide terk edilmiş bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Aynı gün bindikleri başka bir taksinin şoförü E.Y.'yi de bıçakla yaralayıp, aracını kaçıran ve ateşe veren şüpheliler Baran Mert ile Batuhan Yavuz, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CEBİMDEKİ PARALARI BOŞALTTIM"

Hastanede 5 gün yoğun bakımda kalan ve hayati tehlikeyi atlatan Sabri Yavuz, dün taburcu edildi. Evinde tedavisi devam eden ve 11 bıçak darbesinin izi tişörtünde görülen Sabri Yılmaz, olayın etkisinde kaldığını ve mesleğine devam etmeyeceğini söyledi. Yılmaz, 53 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Gece araca bindiler. Yolda sohbet ettik. Bana 'çocuğun var mı', 'Taksi senin mi', ne zaman çalışıyorsunuz' diye sordular. Cevap verdim. Sonrasında sağ koltukta oturan 'dur' demesiyle bıçağı çıkardı, bana saldırdı. O sırada kaçmaya, kendimi dışarı atmaya çalıştım. 'Paraları sökül' dedi. Cebimdeki paraları boşalttım.

"BIRAKIN DİYE ÇOK YALVARDIM"

Artık üzerime düşmezler diye düşündüm, arabadan atladım. Peşimden bir daha gelip beni arabanın yanına getirdiler. Bagajı, torpidoyu açtırdılar. Çok yalvardım, 'çocuklarım, torunlarım var, beni bırakın' diye çok yalvardım. Telefonu cebimden aldılar. Arabayı da alıp gittiler" dedi.

"TAKSİCİLİK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Yılmaz, taksi şoförlerinin bu gibi olaylar karşısında kullanması için araçlarında acil yardım butonu olması gerektiğini belirterek, "5 gün yoğun bakımda yattım. Canım gidiyordu. Taksi şoförleri elektrikli şok ya da biber gazı kullansın. Yardım butonu olsun. Toplam 2 bin 100 TL verdim. Seve seve verdim; canımdan oluyordum, 'para da araba da senin olsun' dedim. Bu olaydan sonra taksicilik yapmayı düşünmüyorum. Şu an çalışacak durumda değilim. Bundan sonra halim ne olacak. Gereken neyse yapılsın" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Sabri Yılmaz, Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım - Son Dakika
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