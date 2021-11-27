11 YIL 11 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Mikayil T. (22), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan Mikayil T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Mikayil T.?nin Talas ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Mikayil T., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Mikayil T., emniyetteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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