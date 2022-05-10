11 yıl 6 ay ceza alan çekiçli saldırgana mahkemeden tahliye kararı - Son Dakika

Ankara'da trafikte kendisine korna çalan araca çekiçle saldıran sanık Özgür Ö.'ye 11 yıl 6 ay hapis cezası verilirken mahkeme sanığa tahliyeye kararı verdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Özgür Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 4 yıldan 14 yıla, 'silahlı tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla, 'ulaşım aracının alıkonulması' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıldan 6 yıla ve 'yaralamaya teşebbüs' suçundan 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'Mahkemeden tahliye kararı'

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Özgür Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan sanık, amacının aracın önünü kesmek olmadığını, kendisine küfür edildiğini duyunca sinirlerine hakim olamadığını ve pişman olduğunu söyledi. Sanık ve sanık avukatını dinleyen mahkeme, Özgür Ö. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 6 ay, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl ve 'ulaşım araçlarının alıkoyulması' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederken sanığın da tahlisine karar verdi. - ANKARA