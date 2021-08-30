11 yıl aradan sonra setlere döndü

Yapımcılığını Murat Çiçek
ile Enis Özkan
'ın üstlendiği 'Yalancı Sevgilim'in yönetmenliğini Günay Günaydın yapacak. Senaryo Selin Çitci'ye ait. Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert
'in haberine göre dizide Sami Bey
karakterini canlandıracak olan Salih Güney
yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak. Komedi türünde ki film yeni yayın döneminde Fox
ekranlarında izleyiciyle buluşacak.