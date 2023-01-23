Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin Talas ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli T.T., operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 11 yıl hapis cezası bulunan hırsızdan pişkin sözler: 'Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım' - Son Dakika

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