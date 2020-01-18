11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 19 ayrı dosyadan aranan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP
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