11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 19 ayrı dosyadan aranan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP