11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 19 ayrı dosyadan aranan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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