11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

19.07.2022 16:03
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da hakkında Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y.'nin saklandığı ikameti belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler elde ettikleri istihbarat doğrultusunda belirledikleri bir adresi takibe aldı. Şahsın o evde kaldığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleşen başarılı operasyonla G.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı fotoğrafı paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement