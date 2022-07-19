11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y.'nin saklandığı ikameti belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler elde ettikleri istihbarat doğrultusunda belirledikleri bir adresi takibe aldı. Şahsın o evde kaldığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleşen başarılı operasyonla G.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA