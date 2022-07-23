11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

23.07.2022 15:19
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., cezaevine teslim edildi. M.Ç. ayrıca, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere 'sanki adam öldürdük' diyerek tepki gösterdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Aranan 15 şahıs yakalandı Aranan 15 şahıs yakalandı Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
13:29 Murat Kekilli'den büyük gaf: Rahmetli Bülent Ersoy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 15:19:58. #1.13#
SON DAKİKA: 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement