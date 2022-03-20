11 YIL ÖNCE ARKADAŞINI UĞURLAMAYA ÇIKAN RIDVAN'DAN HALA HABER YOK - Son Dakika
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11 YIL ÖNCE ARKADAŞINI UĞURLAMAYA ÇIKAN RIDVAN'DAN HALA HABER YOK

20.03.2022 10:49

ANTALYA'da 11 yıl önce arkadaşını uğurlamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Rıdvan Mevlüt'ü ağabeyi Ruslan Mevlüt, "O günden sonra ne ölüsü ne de dirisi; hiçbir şekilde kardeşimden haber gelmiyor" dedi.

ANTALYA'da 11 yıl önce arkadaşını uğurlamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Rıdvan Mevlüt'ü ağabeyi Ruslan Mevlüt, "O günden sonra ne ölüsü ne de dirisi; hiçbir şekilde kardeşimden haber gelmiyor" dedi.

Saime- Salih Konca Lisesi öğrencisi ve o dönem 18 yaşında olan Rıdvan Mevlüt, 18 Ocak 2011'de evine gelen arkadaşını uğurlamak için dışarı çıktı. Daha sonra kardeşinden haber alamayan Ruslan Mevlüt ve ailesi, önce polise gitti, 1 gün sonra da kayıp başvurusunda bulundu. 11 yıl geçmesine rağmen ailesi, Rıdvan'dan hiçbir haber alamadı.

Kardeşinin arkadaşıyla beraber evden çıktığını, o tarihten sonra bir daha haber alamadıklarını anlatan ağabey Ruslan Mevlüt, "Telefon sinyalleri kontrol edildiğinde, aynı gün saat 20.00'den sonra ulaşılamadığı bilgisi verildi. O günden sonra ne ölüsü ne de dirisi; hiçbir şekilde kardeşimden haber gelmiyor. Hala umutla bekliyoruz. Sol yanağında ben var. Ayağında ise platin takılı, 17 Ağustos Yalova depremini yaşadığımız için ayağı kırılmıştı. Gören, benzeten bizlere ulaşırsa çok seviniriz. 11 yıl oldu ve biz hala arıyoruz" dedi.

Kardeşini bulmak için bakmadıkları yer kalmadığını belirten Ruslan Mevlüt, televizyon programına da çıkmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.

11 YIL ÖNCE ARKADAŞINI UĞURLAMAYA ÇIKAN RIDVAN'DAN HALA HABER YOK
11 YIL ÖNCE ARKADAŞINI UĞURLAMAYA ÇIKAN RIDVAN'DAN HALA HABER YOK
11 YIL ÖNCE ARKADAŞINI UĞURLAMAYA ÇIKAN RIDVAN'DAN HALA HABER YOK

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 11 YIL ÖNCE ARKADAŞINI UĞURLAMAYA ÇIKAN RIDVAN'DAN HALA HABER YOK - Son Dakika
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