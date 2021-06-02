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11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu - Son Dakika

11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu

02.06.2021 21:17

11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu Kendisine risksiz bir ameliyat olacağı söylendi ancak 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor Ankara'da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini aldırmak için ameliyat olan 28 yaşındaki İsmet Çelik, kendisine hiçbir riski olmadığı söylenen...

11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu

Kendisine risksiz bir ameliyat olacağı söylendi ancak 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor

RİZE - Ankara'da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini aldırmak için ameliyat olan 28 yaşındaki İsmet Çelik, kendisine hiçbir riski olmadığı söylenen ameliyat sonrası 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor.

Kendisine ameliyattan önce risk bilgisi verilmediğini, hatta kendisinin 18 yaşından küçük olduğu için hiç tanımadığı bir kişinin imzasının 'Halanın imzası' diye gerekçe gösterildiğini iddia eden İsmet Çelik, kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını istiyor.

Ankara'da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Z.Ş'ye gösteren İsmet Çelik, doktorunun talimatıyla ameliyat oldu. Kendisine ameliyatta hiçbir riskin olmadığı söylenilen İsmet Çelik, ameliyatın ardından sol kolunu kullanamadı. Olduğu ameliyatın kabusu olduğunu belirten Çelik, yargıya taşınan olayın bir an önce aydınlanmasını istiyor. İsmet Çelik "Doktor boyun bölgemde yağ bezesi olduğunu söyledi. Kanser olma ihtimaline karşılık almaları gerektiğini söyledi. Çok basit bir ameliyat olacağını söylediler. O zaman ben 17 yaşındaydım. Ameliyata girerken imzam zaten yoktu. 'Hülya' adında bir kadın halam olarak gösterilerek imza atılmış. Her yere baksınlar, araştırsınlar. Benim öyle bir halam veya akrabam yok. Beni bu kadar riskli bir ameliyata soktular. Sol koluma giden sinir damarlarımı kesmişler. Sonrasında bana 11 yıl üzerine kağıt gönderiyorlar. Kağıtta böyle bir komplikasyonun gerçekleşebileceğini ameliyattan önce belirttik yazmışlar. Ama ameliyat öncesinde hiç kimseye böyle bir bilgi verilmedi" dedi.

"Öyle bir akrabam çıkarsa şikayetçi olmayacağım"

Ameliyata girerken halası olarak gösterilerek ailesi adına imza attan Hülya adında bir şahsın ailesinde olmadığına vurgu yapan Çelik "Araştırsınlar baksınlar dosyalarımı. Annem de o zamanlar kanserdi. Kemoterapiye girdiği için ondan imza alamadılar. İşte o sıra Hülya diye bir kadından imza almışlar. Araştırsınlar, eğer öyle bir akrabam varsa hiçbir şikayette bulunmayacağım" şeklinde konuştu.

"Ameliyattaki doktor ile rapordaki doktor aynı kişi değil"

Ameliyatına giren doktor ile kendisine ameliyatın ardından verilen rapordaki doktorun da aynı olmadığını iddia eden İsmet Çelik "Sol kolum komple uyuşuk. Omuz kemiğim zaten bir yük kaldırınca çıkıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ameliyatıma bir doktor girdi. Ameliyatın yüzde sekseni gerçekleştikten sonra raporda yer almayan başka bir doktor geldi. Ben ameliyatta bir sorun olduğunu anlamıştım. Bir anda boynumdan aşağıya kanlar akmaya başladı. Hemşireler korkuyla bakıyordu. Devletimiz sesimi duysun" ifadelerini kullandı.

"Kolumun artık düzelme imkanı yok"

Yıllardır doktorlara gittiğini ve artık iyileşme şansının olmadığını ifade eden Çelik "2009'dan beri uğraşıyorum. Beş tane hastaneye, onlarca profesöre göründüm. Gittiğim herkes 'Artık düzelme şansı yok' dedi. Ben ameliyattayken zaten reşit değildim. Reşit olmayan birisinin hiçbir yakınına bilgi verilmeden nasıl riskli bir ameliyata soktular anlamıyorum. Ortada bir suç var. Bana 11 yıl üzerine bir kağıt gönderdiler, kağıtta yazan şey ise böyle bir komplikasyon gerçekleşebilir. Bu işin üstünü kapatmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kolundan dolayı hiçbir işte çalışamadığını ve işsiz kaldığını da söyleyen İsmet Çelik "Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Allah için sesimi duyun, dosyalarımı baktırın. Yardımınızı bekliyorum. Sıkıntılarım ortada. Kolumun tekrar bakılmasını istiyorum. Şu anda bir işim yok. Neden yok diye soracak olursanız kolum uyuşuk, ağrıyor, hiçbir şey kaldıramıyorum. Mağdur kaldım. Devletimden yardım bekliyorum" dedi.

11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu
11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu
11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu
11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu

Genel Cerrahi, İsmet Çelik, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu - Son Dakika


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