11 yıl sonra Azra'ya kavuştu; her anını günlüğüne yazdı - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Mehtap ve Ferhat Bostan çifti 11 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Bu sürede 6 tüp bebek, 1 kez de aşılama tedavisi olan çift, her defasında hayal kırıklığı yaşadı. Yıllar sonra kişiye özel tüp bebek tedavisiyle kızları Azra'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Bostan çifti, mücadeleyle geçen 11 yılın her dakikasını da günlüğe not aldı.

Doğal yolla gebelik oluşmayınca Mehtap Bostan'da polikistik over sendromu görüldü ve ilaç tedavisine başlandı. İlaç tedavisine rağmen hamilelik oluşmayınca aşılama önerildi fakat tedavi olumlu yanıt vermedi. Tüp bebek tedavisine geçiş yapan çift ilk denemede pozitif haberi aldı ama mutlulukları kısa sürdü, gebelik düşükle sonuçlandı. Yaşadıkları üzüntüyü arkalarında bırakarak iki kez daha tüp bebek tedavisi gören çiftin kaderi aynı şekilde devam etti ve gebelikler düşükle sonuçlandı. İki kez de negatif sonuçlanan tedavileri oldu. Arka arkaya kayıplar ve olumsuzluklar yaşayan çift bir yandan hayatlarının en zor günlerini yaşarken bir yandan da umutlarını kaybetmeden birbirlerine moral oldu.

KİŞİYE ÖZEL TÜP BEBEK TEDAVİSİ UYGULANDI

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Remzi Abalı ile tanışan çifte son olarak kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulandı. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için bütün risk faktörleri ele alınıp incelendi. 7 tane embriyo elde edildi, rahmin durumu histeroskopi operasyonu ile değerlendirildi. Transfer öncesi fazla kilo problemini ortadan kaldırmak amacıyla Mehtap Bostan 3 ayda 20 kilo vererek 98 kilodan 78 kiloya indi. Tüm şartlar hazır olduğunda embriyo transferi yapıldı ve çifte hamilelik müjdesi verildi. Genç kadın, düşük riskini önlemek için tüm hamileliğini dinlenerek geçirdi. Hamileliğin son aylarında rahim ağzında bir açıklık görüldü ve erken doğum riskini engellemek için serklaj (rahim ağzına dikiş konması) yapıldı.

"SONUNDA MUCİZEMİZE KAVUŞTUK"

Doğuma kadar geçen süreci anlatan 36 yaşındaki Bostan, "Sadece duş almak için ayağa kalkıyordum. Çok zor günler geçirdik ama kızımız çok güçlü çıktı, sonunda mucizemize kavuştuk. Hep kariyer odaklı yaşardık ama şimdi kızımızla geçireceğimiz bir dakika bile hepsinden çok daha değerli" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

3 AYDA 20 KİLO VERDİ

Arka arkaya olduğu tüp bebek tedavileri ve yaşadığı düşüklerin ardından kızı Azra'ya kavuşan anne Bostan son tüp bebek tedavisi öncesi Prof. Dr. Abalı'nın önerisiyle zayıflama sürecine girdi. Tedavinin başarı şansını artırmak ve risk almamak adına 3 ayda 20 kilo veren Mehtap Bostan zayıflama sürecini şu sözlerle dile getirdi;

"Hayatımda ilk defa spora gittim, her akşam aralıksız 2-3 saat spor yaptım çünkü bu mücadelemin sonunda en büyük hayalime kavuşma ihtimalim vardı. Anne olabilme motivasyonuyla özel bir antrenör eşliğinde spor ve sağlıklı beslenme sürecim üç ay devam etti. Her sabah mutlaka bir yumurta yedim, süt ve kefir içmeyi ihmal etmedim. Her gün bir avuç kuruyemiş ve en önemlisi 2-3 litre su tükettim. Ödem atıcı çaylardan faydalandım ve adım adım her aşamamı Remzi Hoca'ya bildirdim. Doktorum her anlamda yanımdaydı. Hedeflenen rakama ulaşınca embriyo transferim yapıldı ve mucizemize kavuştuk."

YAŞADIĞI ACILARI GÜNLÜĞÜNE YAZDI

Büyük bir mutlulukla başlayan hamilelik süreçlerinin yaşadığı kayıplar sonrasında hüsrana döndüğünü belirten Bostan, "Özellikle son kaybın ardından ruhsal olarak çöküş yaşadım. Yine kanama olur, bebeği kaybederim endişesiyle tuvalete bile gitmek istemiyordum. Bu durum fobi haline dönüştü ve psikolojik destek aldım. Düşük yaparak bebeğini kaybeden anneler beni çok iyi anlar. Yıllar boyunca yaşadığım kayıpların acısını, verdiğim mücadeleyi, kaybetme duygusunu, endişelerimi gün gün yazıya döktüm. O anlarda en yakın sırdaşım gözyaşlarıyla yaşadıklarımı kaleme aldığım günlüğüm oldu. Her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. Hikayelerimiz acı sonla da bitse hiçbir zaman bu son olsun demedik. Hep bir sonraki tedavi için kendimize moral verdik. Kızımız çok şükür kucağımızda, onunla geçen her dakikayı aklıma, kalbime kazımak istiyorum. Günlüğe artık acılar değil Azra ile geçirdiğimiz mutlu anılar yazılacak" dedi.

GEBELİK SÜRECİ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Remzi Abalı ise şöyle konuştu:

"Daha önce defalarca başarısız tedavilerle yıpranan çiftimize önce detaylı bir ön değerlendirme ve muayene yaptık. Kilo vermesinin önemini vurguladık ve hastamız büyük azim göstererek kısa sürede 20 kilo verdi. Kilo verdikten sonra tüp bebek tedavisine devam ettik ve embriyolara genetik inceleme yaparak sağlıklı embriyolar elde ettik. Doğuştan gelen rahim şekil bozukluğunu düzelttikten iki ay sonra rahmi hazırladık ve bir tane dondurulmuş embriyomuzu çözüp transfer ettik. On iki gün sonra gebelik sonucunun pozitif olduğunu öğrendik ancak her şey bitmemişti. Doğuştan gelen rahim şekil bozukluğu olduğu için rahim ağzı yetmezliği riskine karşı gebelikte yakın takip gerekiyordu. Takiplerde rahim ağzı yetmezliği tespit edildi ve erken doğumu engellemek için dikiş atıldı. Adım adım takip edilen gebelik sürecinin sonunda Azra bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi."