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11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

12.11.2021 12:31
11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 11 yıl önce amcasının yanından denize gideceğini söyleyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Halit Emdirme'nin annesi Hanife Emdirme'nin DNA'sı (53), 2014 yılında denizde boğulduğu belirlenen bir cesedin DNA'sıyla uyuştu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 11 yıl önce amcasının yanından denize gideceğini söyleyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Halit Emdirme'nin annesi Hanife Emdirme'nin DNA'sı (53), 2014 yılında denizde boğulduğu belirlenen bir cesedin DNA'sıyla uyuştu. 2 yıl üniversitede kadavra olarak kullanıldıktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen Halit Emdirme'nin cenazesi, savcılık kararıyla çıkartıldıktan sonra amcaları tarafından teslim alınarak, Mersin'in Mut ilçesinde 2016 yılında kalp krizinden ölen babası Yunus Emdirme'nin (50) mezarının yanında toprağa verildi.

Mut'ta yaşayan lise öğrencisi Halit Emdirme, 23 Haziran 2010'da yaz tatilini geçirmek için Antalya'nın Alanya ilçesindeki amcası Yakup Emdirme'nin yanına gitti. Denize gideceğini söyleyerek amcasının yanından ayrılan Emdirme'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Halit'in babası Yunus Emdirme kaybolan oğlunun bulunması için 2010 ve 2012 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Yunus Emdirme 2016 yılında, 50 yaşında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

POLİS DOSYAYI YENİDEN AÇTI2014 yılında Alanya Adliyesi'nde kapatılan Halit Emdirme'nin dosyası, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yeniden açıldı. Polis o tarihte Alanya'da bulunan kimliği belirsiz cesetleri incelemeye aldı. Dinek mevkiinde denizde boğulmuş olarak bulunan ceset üzerinde çalışmayı yoğunlaştıran ekipler, 40- 45 yaşlarında olarak kayıtlara geçerek kimsesizler mezarlığına gömüldüğü bilgisine ulaştı. Cesedin kimsesizler mezarlığından çıkartılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alan polis, cesedin 40-45 yaşlarında olmadığına kanaat getirdi. Polis, cesetten ve Halit Emdirme'nin annesi Hanife (53) Emdirme'den aldıkları DNA örneklerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.KADAVRA OLARAK KULLANILMIŞPolisin araştırmaları sonucunda, cesedin denizden çıkarıldıktan sonra kimliğinin belirsiz olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2016 yılına kadar kadavra olarak kullanıldığı, daha sonra ise kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.DNA TESTİ SONUCU ORTAYA ÇIKARDIDNA örneklerinin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda inceleme tamamlandı. Her iki dokunun uyuştuğuna dair rapor çıktı. Bunun üzerine Alanya polisi, cesedin Halit Emdirme'ye ait olduğunun kesinleştiğini amca Yakup Emdirme'ye bildirdi.BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Halit Emdirme'nin cenazesini almak üzere amcaları Yakup, Veysel ve Mustafa Emdirme, Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Cenazeyi Antalya Mezarlıklar Müdürlüğü'nden teslim alan amcaları, Mut'a getirdi. Emdirme'nin cenazesi, Barabanlı Mahallesi'ndeki babası Yunus Emdirme'nin mezarının yanında toprağa verildi.


11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı
11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı
11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

Kadavra, Antalya, Alanya, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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