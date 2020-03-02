"Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunla 11 yıl sonra tiyatroya dönen Nevra Serezli, "Oyun bulamadığım için bekledim. Yani mesleğimi bırakmış değilim. Şimdi bana ters köşe bir rolde oynamayı istiyorum. Sert mizaçlı, belki de biraz kötülük düşünen." dedi.

Serezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar birçok oyun ve müzikalde rol aldığını söyledi.

Yeniden sahnede olduğunu dile getiren Serezli, oyuna gösterilen ilginin kendisini çok memnun ettiğini vurguladı.

Daha önce birçok tiyatro topluluğuyla sayısız oyunda sahne aldığını hatırlatan Serezli, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen ülkedeki tiyatro ve sinema iyi yöne gidiyor. Tiyatro unutulabilecek bir şey değil. Tiyatro oyuncusuysanız 50 yıl sonrada sahneye kavuşsanız hiçbir şey değişmez ve bıraktığınız yerden başlarsınız. Oyun bulamadığım için bekledim. Yani mesleğimi bırakmış değilim. Şimdi bana ters köşe bir rolde oynamayı istiyorum. Sert mizaçlı, belki de biraz kötülük düşünen. Sarışın, şehirli kadın, komik kadın, neşeli kadın rollerinde oynadım. Çünkü oyuncu kendinden uzak role her zaman daha keyifli çalışır. 'Ben olmayayım başkası olayım' diye. Ancak ne yaparsanız yapın kendi kişiliğinizden muhakkak bir şeyler role katıyorsunuz."

Genç oyuncuların sinema ve televizyonda çok başarılı olduklarını söyleyen Serezli, Serenay Sarıkaya'da kendi gençliğini gördüğünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.