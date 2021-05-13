11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar - Son Dakika

11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar

13.05.2021 16:21

11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar Bu şehirde gece gündüz kuşları gözetleyen birileri var Denizli'de 11 yıl önce Kenan Süleyman Çüngür, tarafından kurulan TRAKOR Çürüksu Kuş Gözlem grubu, kentin dağlık, ormanlık ve sulak bölgelerinde yaşayan kuş türlerini gözlemliyor.

11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar

Bu şehirde gece gündüz kuşları gözetleyen birileri var

DENİZLİ - Denizli'de 11 yıl önce Kenan Süleyman Çüngür, tarafından kurulan TRAKOR Çürüksu Kuş Gözlem grubu, kentin dağlık, ormanlık ve sulak bölgelerinde yaşayan kuş türlerini gözlemliyor. Grup üyeleri tarafından 11 yılda Denizli'de 318 kuş türünün fotoğrafları çekildi.

Denizli'de on bir yıldan bu yana özelikle sulak alanlarda 10 ar kişilik guruplar halinde kuşları gözlemleyip, özel kıyafetler, dürbünler ve özel objektifli fotoğraf makineleriyle kuşların çekimlerini yapan gurup üyeleri 2019 yılında Türkiye'nin 28. Olduğu Dünya Kuş Tür Sayım etkinliği olan Global Big Day'da Denizli olarak 153 türle birinci seçildiler. Denizli'de yoğun olarak Acıgöl Kuş Gözlem Kulesi, Çivril Işıklı Kuş Gözlem Kulesi ve göl çevresi, Akdağ ve Gökgöl Sazlığı, Buldan Süleymanlı Yayla ölü ve çevresi, Sarayköy, Beyağaç, Çal, Çürüksu Nehrinde gözlem yaptıklarını anlatan Süleyman Kenan Çüngür, "2005 yılında amatörce 5 yıl kuş gözlemi yapmaya başladım. 2010 yılında kendimizi TRAKUŞ'ta geliştirince, Denizli'de TRAKO Çürük Su Kuş Gözlem noktasını kurduk ve 50 ile 60 kişi olduk. Sürekli kuş gözlemine giden en az 20 kişiyiz. Denizli kuşlarının enformellerini çıkarıyoruz. Şuana kadar 318 tane Denizli'de görüntülediğimiz kuş türü var. Bir tanede karakuğumuz var. O şuanda Türkiye literatüre girmediği için onu saymıyorlar ama mutlaka oda girecek. Çünkü 3 senedir Bodrum'da, Bursa'da, Denizli'de kayıt oluyor. Bu tür Avusturalya'da. Kraliçeye hediye olarak getirilmiş. İngiltere'den ve parklardan yayılarak yabanileşmiş. Çürük su nehrinde 248 tür kuş türümüz var. Sürekli bu sahaları kontrol ediyoruz. İklim ve bitki örtüsü olsun, kuşların ekosisteme verdiği faydaları ve onları takip etmek için gelip gidişler çok önemli. Kayıtları üniversitede takip ediyorlar. Biz onlara yol gösterici gibi kuşları takip ederek bizim bilgileri sisteme yüklüyoruz" dedi.

Denizli'nin kuş türleri

Denizli'de gurup üyeleri tarafından gözlemlenip fotoğrafları çekilen kuş türlerinden bazıları büyük su çullugu, yılan kartalı, taş bülbülü, benekli bülbül, macar ördeği, kızıl akbaba, gülen sumru, bıyıklı sumru, kara boyunlu batağan, pasbaş patka ördek, mahmuzlu kızkuşu, sığır balıkcılı, gökardıç, akkarınlı ebabil, çizgili ötleğen, akgözlü ötleğen, kara sinekkapan, Anadolu sıvacısı, sürmeli çalıkuşu, boz ötleğen, peçeli baykuş, sıvacı ve çıtkuşu, kocabaş.

11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar
11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar
11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar
11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar

Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 11 yılda Denizli'nin 318 kuş türünü fotoğrafladılar - Son Dakika


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