11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold projesinin yatırımcıları, yıllardır devam eden mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle inşaatın önünde toplandı. Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyelerinin katıldığı eylemde, projeye yatırdıkları paraların karşılığını alamadıklarını belirten vatandaşlar yetkililere seslendi. Yatırımcılar, binanın devlet tarafından kamulaştırılmasını ve yaşadıkları mağduriyetin sona erdirilmesini talep etti.

11 YILDIR HAKLARINI ALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Mağdurların avukatı Süha Cansız, yatırımcıların 11 yıldır hem hukuki süreçleri takip ettiğini hem de binaya sahip çıkmak için mücadele verdiğini söyledi. Bu süreçte çok sayıda dava açtıklarını belirten Cansız, Fadıl Akgündüz'ün başkalarının adına devrettiği taşınmazlara ilişkin tapu iptal davalarını kazandıklarını ifade etti.

Cansız, "11 yıldır birlikte burada omuz omuza, bu binanın adeta bir kale gibi muhafaza edilmesine, savunulmasına çalıştık. Aynı zamanda yargı mücadelesini sonuna kadar götürerek Jet Fadıl'ın kurmuş olduğu bütün oyunları bozarak binamıza sahip çıktık. Malları kaçırarak başkalarının adına tapuladığı mallarla ilgili tapu iptal davalarını açarak kazandık" dedi.

"JET FADIL'IN 2 BİN 504 YIL HAPİS CEZASI ALMASI İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Yargı sürecinin uzun yıllara yayıldığını anlatan avukat Süha Cansız, davaların zamanaşımına uğramaması için de mücadele ettiklerini söyledi. Fadıl Akgündüz hakkında verilen hapis cezasına değinen Cansız, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta, yıllardır Türk yargı sistemindeki uzun süren yargılama süreçlerinde suç işleyen kişilerin zaman aşımından istifade ederek beraat etmelerini engelledik. Jet Fadıl'ın 2 bin 504 yıl hapis cezası alması için mücadele ettik ve bu cezayı aldı. Şu anda tutuklu olarak bulunmaktadır."

"BURADA HER ŞEYİMİ KAYBETMİŞİM"

Projeye yatırım yapan mağdurlardan Talip Metehanoğlu ise yaşadığı maddi kaybı anlatarak yetkililerden çözüm istedi. Yatırım nedeniyle bütün birikimini kaybettiğini belirten Metehanoğlu, binanın devlet tarafından kamulaştırılmasının mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Metehanoğlu, "Ne verilirse verilsin, onlarla hiçbir hesaba oturmadık. Ancak buranın devlet tarafından kamulaştırılmasını istiyoruz. Burada her şeyimi kaybetmişim" ifadelerini kullandı.

MAĞDURLARDAN DEVLETE KAMULAŞTIRMA ÇAĞRISI

Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyeleri, yıllardır devam eden hukuki mücadeleye rağmen mağduriyetlerinin henüz giderilmediğini belirterek çözüm beklediklerini dile getirdi. İnşaatın önünde gerçekleştirilen eylemde, binanın kamulaştırılması talebi bir kez daha gündeme getirildi. Yatırımcılar, projeye yatırdıkları birikimlerini geri alabilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.