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11 yıldır futbola kapalı olan saha amatöre kazandırılması bekleniyor
6 saat önce
Zonguldak'ta 10 yıldır futbola kapatılan ve şu anda kullanılmayan Üzülmez Gönlü Alışır sahası amatör futbola kazandırılması bekleniyor.
Zonguldak'ta 10 yıldır futbola kapatılan ve şu anda kullanılmayan Üzülmez Gönlü Alışır sahası amatör futbola kazandırılması bekleniyor.
Uzun yıllar amatör futbola hizmet eden ve 2009 yılında futbola kapatılan Üzülmez Gönlü Alışır sahasının durumu yılan hikayesine döndü. İlk olarak TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'un tesis için düşündüğü ancak maddi sıkıntılar nedeniyle Milli Emlak'a geri iade ettiği Üzülmez Gönlü Alışır sahasına son olarak Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçmişti. Yeniden amatör futbola kazandırılması noktasında Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve Ak Parti Milletvekillerinin yoğun çaba sarf ettiği sahanın belirsizliği hala sürüyor. Korona virüs nedeniyle hala netice alınamayan sahanın durumunun ne olacağı merak konusu oldu.
Zonguldak şehrinin merkezindeki saha sıkıntısı nedeniyle Üzülmez Gönlü Alışır sahasının faaliyete geçmesiyle birlikte amatör futbol nefes alacak. Yeşilin içinde ve adeta doğal güzelliği ile bütün takımların oynamak isteyeceği sahanın biran önce amatör futbola kazandırılması bekleniyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:26 Kaynak: İHA
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