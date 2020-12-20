11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evlerinden işe gitmek için çıkan kardeşler Kenan Demirhoş (40) ve Sinan Demirhoş'tan (32), 11 yıldır haber alınamıyor. Oğullarını aramaktan vazgeçmeyen baba Mustafa Demirhoş (65), 2 evladını bulana ya da yerlerini bildirene 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini söyledi.

Efeler Orta Mahalle'de yaşayan Mustafa-Ümmü Demirhoş çiftinin, süt ürünleri toptancılığı yapan 4 çocuğundan en büyüğü olan Kenan Demirhoş ile en küçüğü olan Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009 sabahı, işe gitmek için evden çıktı. Ancak kardeşler, geri dönmedi. Demirhoş çifti, her yerde aradıkları oğullarını bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Demirhoş kardeşleri arama çalışmaları başlatılırken, kaybolmalarından 4 ay sonra aileyi arayan bir kişi, oğullarının yerini bildiğini söyleyerek, 40 bin lira istedi.