11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek - Son Dakika

11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek

20.12.2020 09:42
11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evlerinden işe gitmek için çıkan kardeşler Kenan Demirhoş (40) ve Sinan Demirhoş'tan (32), 11 yıldır haber alınamıyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evlerinden işe gitmek için çıkan kardeşler Kenan Demirhoş (40) ve Sinan Demirhoş'tan (32), 11 yıldır haber alınamıyor. Oğullarını aramaktan vazgeçmeyen baba Mustafa Demirhoş (65), 2 evladını bulana ya da yerlerini bildirene 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini söyledi.

Efeler Orta Mahalle'de yaşayan Mustafa-Ümmü Demirhoş çiftinin, süt ürünleri toptancılığı yapan 4 çocuğundan en büyüğü olan Kenan Demirhoş ile en küçüğü olan Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009 sabahı, işe gitmek için evden çıktı. Ancak kardeşler, geri dönmedi. Demirhoş çifti, her yerde aradıkları oğullarını bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Demirhoş kardeşleri arama çalışmaları başlatılırken, kaybolmalarından 4 ay sonra aileyi arayan bir kişi, oğullarının yerini bildiğini söyleyerek, 40 bin lira istedi.

TEHDİT VE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİBaşta parayı vermeyi kabul eden aile, şüphelenince polise ihbarda bulundu. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli, Demirhoş ailesinin akrabası çıktı. Baba Demirhoş şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Yakalanan şüpheli S.C. yargılanduğı davada 9 yıl ceza aldı. 5 yıl cezaevinde yatan S.C.,ifadelerinde yalan söylediğini, Kenan-Sinan Demirhoş kardeşlerinin yerini bilmediğini bildirdi. S.C., tahliye olduktan sonra ortadan kayboldu.  Demirhoş ailesinin, kaybolan çocuklarını bulma umudu aradan geçen yıllara rağmen bitmedi. Baba Mustafa Demirhoş, 11 yıl boyunca il il, ilçe ilçe dolaşarak iki oğlunu aradı. Ancak hiçbir ize rastlayamadı. Oğullarının ölü ya da dirisine kavuşmak istediğini söyleyen Mustafa Demirhoş, evlatlarını bulana 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini bildirdi. 'ARAMADIĞIM YER KALMADI'81 ili dolaştığını ancak oğullarından bir ize rastlamadığını söyleyen baba Mustafa Demirhoş, "İki oğlum birlikte çalışıyordu.Kayboldukları gün, evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Telefonlarına ulaşamadık. Bir gün önce otomobil pazarlığı yapmışlardı, 'oraya gitmişlerdir' diye düşündük. O tarihten beri de hiçbir yerde bulamadık. Gece-gündüz her yerde aradım. Ankara'da İçişleri Bakanlığı'yla da görüştüm. Emniyet birimleriyle sürekli bağlantıdayım ama sonuca bir türlü ulaşamadım. Senelerdir mücadelesini yapıyorum. Allah için bana yardımcı olun. Gören ve bilen varsa jandarmaya, polise ya da bana ulaşsın. Ben onları ödüllendireceğim. Fakat beni kandırmaya uğraşmasınlar. Herkesin başına gelebilir. Ben de böyle bir şey başıma gelebileceğini tahmin etmiyordum ama geldi" diye konuştu.ANNE GÖZYAŞI DÖKÜYORFotoğraflarına bakarak gözyaşı döken anne Ümmü Demirhoş da, kayıp çocuklarına seslenerek, "Kenan, Sinan bizim seslerimizi duyuyorsanız çok perişanız. Bize ulaşmaya çalışın. Şayet gören bilen ve tanıyan varsa elinizi vicdanınıza koyun. Herkesin evladı var. 11 yıl oldu, gece gündüz yavrularımın gelmesini bekliyorum. Psikolojimiz bozuldu. Fotoğraflarınıza bakarak oyalanıyorum. Ben anneyim, ciğerim yanıyor. İçimiz parçalandı. Kenan 2 çocuğun var aileni ve bizleri hiç mi özlemedin?" dedi.


11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek
11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek
11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek
11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek
11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek
11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek

Orta Mahalle, Aralık, Efeler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek - Son Dakika


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