11 Yıldır Kayıp Olan Anne ve Kızın Cesedi Bulunamadı
1 saat önce
11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedi bulunamadı Ekipler çalışmaları ileri bir tarihe ertelediKOCAELİ - Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekipler çalışmaları ileri bir tarihe erteledi.
11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedi bulunamadı
Ekipler çalışmaları ileri bir tarihe erteledi
KOCAELİ - Kocaeli
'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekipler çalışmaları ileri bir tarihe erteledi.
Kocaeli'de 2008 yılında kaybolan Meryem
Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV
programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesinin canlı yayında, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" sözleri üzerine Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde alanda iş makineleri yardımıyla kazı çalışması başlatıldı. Dün sabah Körfez
ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından bugün sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, kazı çalışması başlattı. İki iş makinesi ile yaklaşık 2 dönüm arazi üzerinde yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bugünlük sonlandırılan çalışmaların ileri bir tarihte devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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