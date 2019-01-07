11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedini arama çalışmalarında kemik çıktı
İş makineleri ile kazılan toprağın altından çıkan kemik inceleniyor
KOCAELİ - Kocaeli
'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sırasında kemik parçası bulundu.
Kocaeli'nde 2008 yılında kaybolan Meryem
Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV
programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" demesi sonrasında Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde iddia edilen alanda iş makineleri yardımıyla kazı başlatıldı. Geçen hafta Körfez
ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan ve bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından kemik parçası çıktı.
Yaklaşık 2 dönümlük alan içinde devam eden çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının olduğu alanda kazılar yoğunlaştırıldı. Bulunan kemik, polis ekiplerince inceleme yapılması için kazı alanından çıkarıldı.