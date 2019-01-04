11 Yıldır Kayıp Olan Anne ve Kızın Cesedini Bulma Ümidiyle Kazı Başlatıldı

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için kazı başlatıldı.

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için kazı başlatıldı.



Kocaeli'nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" demesi sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde iddia edilen alanda iş makineleri yardımıyla kazı başlatıldı. Dün sabah saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpkleriyle yapılan incelemelerin ardından bugün sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 2 dönümlük alanı güvenlik şeridine aldı. Alana giren iş makineleri ise toprağı kazarak anne ve kızın cesetlerini bulma ümidiyle çalışmaları sürdürüyor. Kazı esnasında polis ekipleri ise kepçenin çıkararak yavaşça yüksekten döktüğü toprağı, kemik çıkma ihtimaline karşı dikkatle inceliyor. - KOCAELİ

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