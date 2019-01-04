11 Yıldır Kayıp Olan Anne ve Kızın Cesedini Bulma Ümidiyle Başlatılan Kazı Çalışması Havadan...
15 dakika önce İlandır
11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedini bulma ümidiyle başlatılan kazı çalışması havadan görüntülendi İş makinesinden dökülen toprak kemik çıkma ihtimaline karşı dikkatle inceleniyorKOCAELİ - Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için kazı başlatıldı.
11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedini bulma ümidiyle başlatılan kazı çalışması havadan görüntülendi
İş makinesinden dökülen toprak kemik çıkma ihtimaline karşı dikkatle inceleniyor
KOCAELİ - Kocaeli
'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için kazı başlatıldı.
Kocaeli'nde 2008 yılında kaybolan Meryem
Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV
programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" demesi sonrasında Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde iddia edilen alanda iş makineleri yardımıyla kazı başlatıldı. Dün sabah saatlerinde Körfez
ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpkleriyle yapılan incelemelerin ardından bugün sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 2 dönümlük alanı güvenlik şeridine aldı. Alana giren iş makineleri ise toprağı kazarak anne ve kızın cesetlerini bulma ümidiyle çalışmaları sürdürüyor. Kazı esnasında polis ekipleri ise kepçenin çıkararak yavaşça yüksekten döktüğü toprağı, kemik çıkma ihtimaline karşı dikkatle inceliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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