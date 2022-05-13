11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu - Son Dakika
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11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

13.05.2022 10:04
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı halde cesedi ırmak yakınında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı halde cesedi ırmak yakınında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam ediliyor. Cesedi bulunan adamın kartıyla alışveriş yaptığı tespit edilen sanık, önceki duruşmada "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl Ocak ayında Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Çayı yakınlarında kimliği belirsiz el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Morga kaldırılan cesedin yapılan kimlik tespitinde Arif Baykal'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle harekete geçen ekipler olayla ilgisi olduğu belirtilen Kadir Akbaş'ı gözaltına aldı. İfadesinin ardından salıverilen Akbaş'ın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi. Baykal'ın maaşını çektiği, banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı da tespit edilen Akbaş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"11 yıldır tanışıyoruz" dedi, bankaya gidip maaşını çekti

"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Akbaş, bir önceki duruşmasında 11 yıldan bu yana tanışıklığı olduğunu ifade ettiği Arif Baykal'ı öldürdüğüne yönelik suçlamaları kabul etmedi. Arif Baykal'ın bir süre önce Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını bir daha hiç görüşmediğini söyleyen Akbaş, banka kartlarıyla yaptığı alışverişlere ilişkin de "Kartları gitmeden bana bıraktı. Bir süredir görüşmedik. Öldü mü yaşıyor mu? diye maaşını kontrol ettim" diyen sanığın beden ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetine ilişkin rapor talep edildi.

Sanık; kasten öldürme suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Dosyadaki delil durumu ve Adli Tıp Kurumu Raporları'na ilişkin değerlendirme yapan mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi. - ZONGULDAK

11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

YORUMLAR
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alışveriş, Zonguldak, Banka, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu - Son Dakika


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