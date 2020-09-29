11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu - Son Dakika

11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu

- 11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu Şanlıurfa'da yaşayan Kader-Erdal Açan çifti, 11 yıllık çocuk hasretine son vermek için birçok kentte farklı tedaviler gördü.

- 11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu

DİYARBAKIR - Şanlıurfa'da yaşayan Kader-Erdal Açan çifti, 11 yıllık çocuk hasretine son vermek için birçok kentte farklı tedaviler gördü. Arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da bir kliniğe gelen Açan çifti, burada yapılan tedaviler sonucu mutlu haberi aldı. Çift, 11 yıl sonra bebeklerinin kalp atışını duymanın mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfa'da yaşan 34 yaşındaki 11 yıllık evli olan Kader-Erdal Açan çifti, çocuk sahibi olmak istedi. Bu süreçte 4 kez düşük yapan Kader Açan, bir daha gebe kalamadı. Genç çift, çocuk sahibi olmak için birçok kliniğe, tedaviye başvurdu. Yapılan bütün tedaviler olumsuz sonuçlanınca ailede huzursuzluk ve mutsuzluk da baş göstermeye başladı. Tedavi olmayı bırakmaya karar veren genç çift, en son arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, tarafından muayene edildi. Hastalığın altında yatan nedenler tespit edildikten sonra yapılan akupunktur, sperm detoksu, fitoterapi ve PRP gibi tedaviler uygulanarak ailenin 11 yıllık çocuk hasreti duyulan kalp sesiyle son buldu.

"11 yıl sonra hiç beklemediği bir haber aldı"

11 yıllık evli olan hastanın kliniklerini geldiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, geldiğinde hastayı değerlendirdiklerinde hem tutunma probleminin olduğunu hem de sperm faktörü olduğunu gördüklerini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Biz bu hastaya ilk önce nedene yönelik tedavi yaptık. Daha önce aşılama uygulamaları olmuş, tüp bebek uygulamaları olmuş ve başarısızlıkla sonuçlanmış. Tabi biz burada altta yatan sebepleri detaylı irdelediğimizde bir, yumurtaların tutunma ile ilgili problemi olduğunu ve spermin hareketlerinde problem olduğunu gördük. Biz bu hastaya özellikle sperm detoks tedavisi, yani fitoterapi verdik. Fitoterapi ile hem yumurtaları güçlendirdik hem de spermin morfolojik yapısının hareketliliğine yönelik tedavi verdik. Fitoterapi burada uzmanlık gerektiren bir tedavi biçimi. Biz de bu hastalara yönelik tedaviler verdik. Sonrasında biz bu hastaya akupunktur tedavisi yaptık. Tabi akupunktur uygulamasında hem stresi azaltmak hem de yumurtaların kalitesini artırmak hem rahmi güçlendirmek hem de tutunmaya yönelik yaptığımız bir tedavi. Sonrasında başarılı tüp bebek denemesi oldu. Rahmin içerisine özellikle PRP uygulamasını yaptık. Çünkü tutunma problemi olanlarda aynı zamanda rahim duvarını güçlendirdik. ve sonrasında 11 yıl sonra mutlu haberi aldı. Hastamız haberi aldıktan sonra müthiş derecede mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Çünkü hiç beklemediği bir haber. Daha önce çok sayıda başarısız tüp bebek denemeleri vardı. başarısız tedavileri vardı, başarısız ilaç uygulamaları vardı. Doğu tanı, doğru tedavi, doğru yaklaşım ve doğru klinikte tedavi görmek başarının ana anahtarı" dedi.

34 yaşındaki 11 yıllık evli olan Kader Açan, 4 düşüğü olduğunu ondan sonra çocuğu olmamaya başladığını belirtti. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Hakan hocaya geldiğini ifade eden Açan, "Allah'a şükür burada şuan sonuç aldık. Bebeğimizin kalp atışını duyduk, çok mutluyuz. Birçok yere gittik, sonuç alamadık" diye konuştu.

Evlat hasreti çeken 34 yaşındaki Erdal Açan da başka şehirlerde farklı doktorlara gittiklerini ve bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi. Açan, "Her zaman bize iyisiniz dediler ama bir türlü sonucu alamadık. En son bir arkadaş sayesinde bize Hakan hoca tavsiye edildi. Çok şükür sonuç aldık ve bugün kalp atışlarını duyduk. Çok mutluyuz. Kesinlikle kimse hiçbir zaman mutsuz olmasın. Biz de bazı günlerde çok sorun yaşadık, moralimiz bozuldu, çocuğumuz hiç olmayacak diye. Huzurumuz yoktu, bazen kesinlikle doktorada hiç gitmeyeceğiz dedik. En son Hakan hocaya geldik. Hakan hocanın bize güler yüzlü, sıcak davranması bize pozitif gösterdi. Onun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu
11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu
11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu
11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu

Şanlıurfa, Çocuk, Bebek, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu - Son Dakika

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