11 yıllık bebek özleminde mutlu son - Son Dakika

11 yıllık bebek özleminde mutlu son

07.10.2020 13:28

11 yıllık bebek özleminde mutlu son Rahim ağzı yetmezliği nedeniyle 3 defa ameliyat olan anne adayı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde Prof. Dr. İsmail Özdemir tarafından yapılan abdominal serklaj ameliyatı sonrası 11 yıllık bebek özlemi son buldu.

11 yıllık bebek özleminde mutlu son

DÜZCE - Rahim ağzı yetmezliği nedeniyle 3 defa ameliyat olan anne adayı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde Prof. Dr. İsmail Özdemir tarafından yapılan abdominal serklaj ameliyatı sonrası 11 yıllık bebek özlemi son buldu. 7. gebeliğinde bebeğini kucağına aldı.

Çiftçi ailesi, daha önce 6 defa denedikleri bebek hasretini Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde girdikleri ameliyat ile son verdi. Daha önce Rahim ağzı yetmezliği teşhisi konularak 3 kez ameliyat olan anne adayı Nuray Çiftçi, rahim azına 3 defa dikiş atılmasına rağmen bebeklerini kaybetti. 7. gebeliğinde hamileyken Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Peritanoloji Kliniğinde bulunan Prof. Dr. İsmail Özdemir'e ulaşan anne adayı Çiftçi, burada abdominal serklaj adı verilen karından dikiş atılması ameliyatına girdi. 11. haftada dikiş anne adayına atılarak beklemeye geçildi. 39. haftada ise sezeryan yapılan annenin bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirildi. Daha önce 3 kez ameliyat olan, 6 defa gebe kalmasına rağmen rahim ağzı yetmezliği nedeni ile bebek sahibi olamayan Anne Nuray Çiftçi, 11 yıllık bebek hasretine de son vermenin mutluluğunu yaşadı. 7. gebeliğinde mutlu sona ulaşan anne çiftçi: " 11 yıldır eşimle çocuk özlemi çekiyordum. Bu zaman içerisinde 6 kere gebelik kaybı yaşadım. 3. gebeliğimde rahim ağzı yetmezliği teşhisi konuldu. Bir sonraki gebeliklerimde 3 kere vajinal sertlaj uygulandı. Ama yine başarısız oldum ve gebelik kaybı yaşadım. 11 haftada abdominal sertlaj oldum. Başarılı geçti, iyi geçti. Daha sonra sıkı takipler sonrasında bebeğimi kucağıma aldım. Normalde 500 gram bebeği taşıyamazken diğer ameliyatlarda, bu abdominal sertlaj ile 3 bin 500 gram civarında bir bebek Dünya'ya geldi. Kanunu Sultan Süleyman hastanesine, Prof. Dr. İsmail Özdemir hocamıza, ekibine, hemşirelere çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi benimle çok ilgilendi. Burada bir aile gibi hissettim. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyatı gerçekleştirerek bir annenin 11 yıllık bebek özlemini mutlu sonla bitirdiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Peritanoloji Kliniğindeki doktorlardan birisi olan Prof. Dr. İsmail Özdemir: " Servikal yetmezlik durumunda genellikle rahim ağzı belirti vermeden sessizce açılır, gebeler farkına bile varmaz, su kesesinin rahim ağzından sarkması bazen ultrason muayenesi sırasında tesadüfen saptanır. Yetmezlik nedeniyle genellikle 5. aylık gibi erken doğumlar sonucu bebekler yaşamaz. Kliniğimiz rahim ağzı dikişi konusunda oldukça deneyimli bir kliniktir. Her türlü serklaj ameliyatını yapıyoruz. Son 5 yılda vaka sayımız 500'ü geçti. Bu deneyimlerimiz nedeniyle hangi hastaya hangi dikişi, ne zaman ve nasıl atacağımızı çok iyi planlıyoruz. Abdominal serklajı her hastaya atmıyoruz, özellikle diğer dikişlerden fayda görmeyen ya da bazı ameliyatlar nedeniyle rahim ağzı zarar görmüş ise o zaman bu dikişi karından ya açık ameliyat ile ya da laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat ile atıyoruz. Rahim ağzı yetmezliği bir sonraki gebelikte tekrarlayabilir. O nedenle bu kadınların daha sonraki gebeliklerinde erken dönemden itibaren iyi takip edilmeleri gerekir. Rahim ağzına dikişi, zamanında atmak önemlidir. Her hastaya özgü uygun haftada dikişin atılması gerekir. Geç kalındığı zaman dikişin faydasının azalır ya da hiç fayda sağlamaz. Bu hastamızda olduğu gibi, bazı hastalarımızdan abdominal serklaj sütürünü almıyoruz ve aynı dikişle tekrar gebe kalabiliyorlar" dedi.

11 yıllık bebek özleminde mutlu son
11 yıllık bebek özleminde mutlu son
11 yıllık bebek özleminde mutlu son
11 yıllık bebek özleminde mutlu son

İsmail Özdemir, İstanbul, Çiftçi, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 11 yıllık bebek özleminde mutlu son - Son Dakika

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