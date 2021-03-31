11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar - Son Dakika

11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar

31.03.2021 10:52
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar, System.String[]

11 yıllık eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan Berdan Mardini'nin yıllar önce eşi için "Yeri gelir ayağımı yıkar, bana hizmet eder" demesi yeniden gündem oldu.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Çiftin avukatı yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" ifadeleri kullandı.

"EŞİM BANA HİZMET EDER"

Biten evliliğiyle magazin gündeminde konuşulmaya başlayan Berdan Mardini'nin yıllar önce evliliğiyle ilgili söyledikleri yeniden konuşulmaya başlandı. Ünlü türkücü seneler önce Kıbrıs'ta bir konser vermiş ve sonrasında eşiyle kamera karşısına geçmişti. Alişan'ın o dönem söylediği "Eşimin terliğimi de ayağıma getirmesini beklerim" sözlerine destek veren Mardini, "Eşim yeri gelir ayağımı yıkar, yeri gelir terliğimi getirir. Bana hizmet eder" demişti.

11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar

11 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Evliliklerini bitiren çiftin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır.

Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz."

11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar
Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar

Berdan Mardini, Boşanma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar - Son Dakika Magazin


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