11 yıllık eşinden boşandı! İşte ilk açıklaması...

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLAMADI

Evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çiftin pazartesi günü sessiz sedasız boşandığı öne sürüldü. Boşanma iddiaları karşısında kaçamak cevaplar veren Yeşilmen, "Yorum yapmayacağım, hiç konuşmayacağım" dedi.

"ÖZEL HAYATIMI SORMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız bırakmadı. Yeşilmen, "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti.

"ACILARIN İÇİNDE MUTLU OLAN BİR KADINIM"

Yeşilmen videosunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim.

Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız.Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım."