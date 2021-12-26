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"11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

26.12.2021 17:01

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Serbest ve foto öykü olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, geçen 10 yıl boyunca devam eden yarışmalarla Zeytinburnu'nun fotoğrafa konu olabilecek her bir köşesinin fotoğraflandığını söyledi.

Arısoy, Zeytinburnu'nu, fotoğraf sanatçılarının gözünden görmek için böyle bir yarışmaya imza attıklarını dile getirerek, "Bu yarışmayı, meraklıların ilgililerin beğenisine sunmak istiyorduk. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca elde ettiğimiz fotoğraflardan Zeytinburnu'nun 10 yılının panoraması ortaya çıktı. Bu yıl da 2 kategoride 351 kişi 1784 fotoğrafla başvurdu." diye konuştu.

Fotoğrafçıların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Arısoy, dereceye giren ve ödül alan fotoğraf sanatçıları ve yarışma jürisine teşekkürlerini iletti.

Serbest kategoride birinci olan fotoğrafın sahibi Aykut Kulaoğlu, daha önce farklı yarışmalarda da derece elde ettiğini belirterek, "Bu yarışmaya 4-5 senedir katılıyorum. Bu sene birincilik ve sergileme kazandım. 360 derece kamera ile çekmiştim. Derece alacağını umuyordum ama birincilik pek aklımda yoktu." dedi.

Foto öykü kategorisinde birinci olan Taşkın Mişe ise 13 yıldır fotoğraf sanatıyla uğraştığını ve fotoğrafçılık yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bu yarışmaya hazırlanırken bir beklenti içerisindeydim ama birincilik beklemiyordum. Şu an mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlara da başarılar diliyorum. İşe giderken güzergahımda bir semt pazarı vardı ve bir anda oranın fotoğraflarını çekmeye başladım. Ambiyans çok iyiydi çünkü İstanbul'a kar çok sık yağmıyor. Bu da benim için şans oldu. Gayet güzel fotoğraflar çıktı."

Bu yıl 2 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

Seçici Kurulunda foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra Murat Gür, İsmail Küçük, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'ün yer aldığı yarışmada, serbest kategoride Aykut Kulaoğlu "Merkezefendi Camii" isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Ahmet Öner "Çok Yaşayın Siz" isimli fotoğrafıyla ikinci ve Mürsel Tahtacı "Parkta Gün Doğumu" fotoğrafıyla üçüncü oldu.

Caner Başer "Oyun Parkı" isimli fotoğrafıyla serbest kategoride Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görülürken, Meral Kızrak, Serap İkiyek, Taha Balta, Volkan Karagülleoğlu ve Ahmet Öner ise aynı kategoride Mansiyon Ödülü kazandı.

Foto öykü kategorisinde Taşkın Mişe "Pazar Yeri" isimli fotoğraflarıyla birincilik, Erdem Kaya "Şefkatin Elleri" isimli fotoğraflarıyla ikincilik, AA foto muhabiri Şebnem Coşkun ise "Evden Çıkan Atıktan Mutfağa Giren Ekmeğe Katık" isimli fotoğraflarıyla üçüncülük aldı.

Engin Ballı "Parklar ve Yeşil Alanlar" isimli fotoğraflarıyla foto öykü kategorisinde Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'nü kazanırken Burak Türk, Emrah Ildız, Ömer Faruk Güler, Serdar Aydın ve Tolga İldun ise aynı kategoride Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplam 106 bin lira ödül verildi.

Dereceye giren fotoğraflar, 15 Ocak'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması nın ödülleri sahiplerini buldu
11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması nın ödülleri sahiplerini buldu
11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması nın ödülleri sahiplerini buldu

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Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Ahmet Öner, Tfsf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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