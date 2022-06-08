110 bin kişiden 250 milyon dolar vurgun yapan şirket yetkilileri ortadan kayboldu - Son Dakika
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110 bin kişiden 250 milyon dolar vurgun yapan şirket yetkilileri ortadan kayboldu

08.06.2022 18:55

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir firma, değerli olduğunu iddia ettiği taşlardan alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık ödeme yaptı. Saadet zinciri yöntemine benzeyen yapıyla 110 bin kişiden 250 milyon dolar toplayan şirket yetkililer, bir süre ortadan kayboldu. Mağdur olan bir grup ise şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan işletmesinin önüne gelerek eylem yaptı.

Kadıköy'de bir mücevher firması, oluşturduğu sistem ile iddiaya göre Türkiye genelinde iddiaya göre yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırarak kayıplara karıştı.

HER GELEN VATANDAŞ YAKINLARI DA DAHİL ETTİ

Şirket oluşturduğu sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı. Sisteme dahil olan vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek sisteme daha fazla kişiyi dahil etti. Şirketin bu sayede merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon'da işletme açarak daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor.

MAĞDURLAR ŞİRKET ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Şirketin bir süre sonra müşterilerine para göndermemesi üzerine, Türkiye genelinde mağdur olan 10 binlerce kişi dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar soluğu mahkemede aldı. Mücevher şirketinin yöneticileri ise kayıplara karıştı. Mağdur olan bir grup ise şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan işletmesinin önüne gelerek eylem yaptı.

Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar

"10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYBIMIZ VAR"

İsmini vermek istemeyen mağdur, "Kuyumculuk firması ürün karşılığında para yatırıyorsunuz, yatırdığınız para karşılığında da sizlere haftalık olarak yüzde 8, yüzde 10 geri dönüş yapıyorlar. Ama yaklaşık bir buçuk aydır kimse parasını alamıyor. Şirket tarafından hep oyalama taktikleri ile oyalıyorlar. Bizim 10 milyonun üzerinde bir kayımız var. Biz paramızı alamadığımızdan dolayı yasal süreçleri başlattık, haciz işlemlerini yaptırdık. 2 kişi de bu konuyla alakalı tutuklu. Firma aslen Ukraynalı olduğu için asıl yöneticiler yurt dışına kaçtılar. 110 bin civarı mağdur var, yaklaşık 250 milyon dolarlık da bir vurgun yapılmış" dedi.

Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar

"SİZ DAHİL OLDUNUZ BİRİLERİNİ DAHİL EDECEKSİNİZ"

Bir başka mağdur ise, "Beni buraya davet eden bir yakınım. Bir Pazar günü Bağdat Caddesinde bir kahve içelim dedi. Eşimle birlikte geldik, aşağıda eğitim vardı eğitime katıldık ve sistemi anlattılar. İlk geldiğimde eğitimin ortalarına geldiğim için çok anlayamadım. Eğitimin sonlarına doğru eşime kalk gidelim fiyatlar çok uçuk dedim. Karar verdik daha sonrasında tekrar geldik. 4 defa geldim 5. defa anlamaya çalıştım. Sonuç olarak, siz dahil oldunuz birilerini dahil edeceksiniz, ilk satırda ya da ikinci satırda ikinci kişi ne kadar alışveriş yaparsa o sizin hesabınıza yazılıyor. Yani uçuk rakamların toplamı alttaki kişilerin alışverişine bağlı" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar
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Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar 250 bin liralık dinamo çalan 3 kişi tutuklandı 250 bin liralık dinamo çalan 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 110 bin kişiden 250 milyon dolar vurgun yapan şirket yetkilileri ortadan kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 110 bin kişiden 250 milyon dolar vurgun yapan şirket yetkilileri ortadan kayboldu - Son Dakika
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