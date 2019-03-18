Son Dakika Haberleri: 110 bin mali müşavirin “Mücbir Sebep” beklentisi

110 bin mali müşavirin “Mücbir Sebep” beklentisi

9 dakika önce

Mücbir sebebin insancıl bir hak olduğunu ve başta avukatlık mesleği olmak üzere diğer mesleklerde bulunduğu aktaran Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, "110 bin mali müşavirimizin mücbir sebep talebi bulunuyor.

110 bin mali müşavirin “Mücbir Sebep” beklentisi, System.String[]
Mücbir sebebin insancıl bir hak olduğunu ve başta avukatlık mesleği olmak üzere diğer mesleklerde bulunduğu aktaran Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, "110 bin mali müşavirimizin mücbir sebep talebi bulunuyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu Başbakan, Yeni Zelanda Katliamında Müslümanları Suçlayıp Çocuğa Tokat Atan Senatör İçin Talimat Verdi Ünlü Futbolcunun Müstehcen Mesajıyla Gündeme Gelen Antonella Fiordelisi Instagram'ı Salladı Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 110 bin mali müşavirin “Mücbir Sebep” beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]