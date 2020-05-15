110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı - Son Dakika

110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Samsun göl ve göletlerine 110 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı, System.String[]

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Samsun göl ve göletlerine 110 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da büyük önem verilerek her fırsatta dile getirilen kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor.

Bu bağlamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 110 bin adeti Samsun'da bulunan göl ve göletlere balıkçılar ve bölgedeki vatandaşların katılımı ile bırakıldı.

Balıklandırma faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, proje ile su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve amatör balıkçılık turizmine katkı sağlamak istediklerini söyledi. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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