110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar - Son Dakika
BBC

110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar

25.01.2021 13:32
110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar, System.String[]

Uluslararası bir anket, alkol tükettikten sonra konuşması bozulacak kadar çok sarhoş olan halklar sıralamasında, İngiliz ve İskoçların başı çektiğini ortaya koydu.

Uluslararası bir anket, alkol tükettikten sonra konuşması bozulacak kadar çok sarhoş olan halklar sıralamasında, İngiliz ve İskoçların başı çektiğini ortaya koydu.

2020 Küresel Uyuşturucu Anketi'ne (GDS) göre Büyük Britanya'da alkol sorunu, tüm uyuşturuculardan daha tehlikeli düzeylerde. Ülkede 25 yaş altındakilerin yüzde 5'inden fazlasının, hastanede tedavi gerektirecek kadar sarhoş oluyor. Bu alanda küresel ortalama ise yüzde 2.

Büyük Britanya'da alkol kaynaklı hastaneye yatışlar, eroinden sonraki en yüksek düzeyde ve alkol kullanımı çok daha yaygın.

Anketre katılanların yüzde 94'ü son bir yılda alkol aldıklarını söyledi. Eroin kullandıklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 2,3.

110 binden fazla kişi katıldı

Anket, koronavirüs salgınından önce, Kasım 2019-Şubat 2020 arasında, dünya genelinde 110 bini aşkın katılımcıyla yapıldı.

Geçen yıl yapılan başka bir araştırmada da Britanya vatandaşlarının, diğer ülkelerdekilere kıyasla daha sık sarhoş olduğu sonucuna varılmıştı.

Ancak bu kez anket sorularında sarhoş olma hali tanımlandığı için, bulguların daha sağlam olduğu kaydediliyor.

Katılımcılara, "Kaç kez fiziksel ve akli melekelerinizi dengeniz/konuşmanız etkilenecek, odaklanma sorunu yaşayacak ve konuşmanızın ile davranışlarınızın, sizi tanıyan insanlar için açık bir şekilde farklılık gösterecek kadar sarhoş oldunuz?" sorusu yöneltildi.

İskoçya ve İngiltere'den ankete katılanlar, bu tanıma göre ortalama 33'ten fazla kez sarhoş olduklarını söyledi.

Bu oran, anketin yapıldığı 25 ülke arasındaki en yükseği. Polonya, Macaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinin iki katı.

Küresel ortalama 20 kez olurken, en az bu şekilde sarhoş olanlar 6,5 kez ile Kolombiyalılar.





'Ülke olarak ergenliği aşamamış gibiyiz'

Ankete katılan İskoç ve İngilizlerin sadece yüzde 7'si son 12 ayda sarhoş olmadıklarını söyledi. Sadece Danimarkalılar ve Avustralyalılar arasında yüzde 5 ile bu alanda daha düşük bir oran çıktı.

Ankete göre sarhoş oldukları için en az pişmanlık duyanlar da İngilizler. Dünya genelindeki katılımcıların ortalama yüzde 32,8'i pişman oluduklarını ifade ederken, İngiltere'de bu oran yüzde 31 oldu. Kolombiyalıların ise yüzde 88,3'ü pişman olduklarını söyledi.

Anket sonuçlarını yorumlayan GDS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Adam Winstock, "Britanya halkı mesele içmeye geldiğinde ölçülü olmayı gerçekten hiç benimsemedi. Diğer kültürler, alkolü sosyal buluşmalara eklenen bir şey olarak görüp, kamusal alanda sarhoşluğa kötü bakarken, biz sıklıkla kültürel kimliğimizin bir parçası olarak kabul ettik" dedi.

Winstock, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorluk, insanlara daha az içmenin, sizi daha sıkıcı hale getirmediğine ikna etmek. Aslında muhtemelen geceniz daha iyi bile geçecektir. Bir ülke olarak ergenlik çağımızı geride bırakmamış gibiyiz."

110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar
110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar
110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar
110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar

Büyük Britanya, İngilizler, Britanya, Alkol, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı 10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu "Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı
Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu         
13:43
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı         
12:44
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor         
11:18
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti         
10:25
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 13:58:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 110 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre en sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei