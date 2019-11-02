Son Dakika Haberleri: 110 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel 110 düzensiz göçmen yakalandı

110 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behram ve Gülpınar köylerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce, Afganistan uyruklu 110 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı, bir kamyonet ve bir otomobile el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

110 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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