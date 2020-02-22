110 gönüllüye eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 110 gönüllüye eğitim verildi - Son Dakika

110 gönüllüye eğitim verildi

7 saat önce

AFAD Çankırı gönüllülerine Ilgaz Yıldıztepe'de kayak ve arama kurtarma eğitimleri verildi.

110 gönüllüye eğitim verildi, System.String[]

AFAD Çankırı gönüllülerine Ilgaz Yıldıztepe'de kayak ve arama kurtarma eğitimleri verildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı İl Müdürlüğü tarafından gönüllülerine yönelik arama kurtarma eğitimleri verildi. AFAD tarafından düzenlenen dağda arama kurtarma, çığ ve kayak eğitimi bugün itibari ile sona erdi. Düzenlenen eğitime 110 gönüllü katıldı.


Düzenlenen eğitimlerde AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma da nelere dikkat edilmeli ekipmanların kullanımı noktasında detaylı bilgi verdi. Daha sonrasında gönüllü ekibe kayak eğitimi verilerek olası durumlarda bölgeye daha hızlı ve güvenli bir şekilde gitmeleri hedefleniyor. - ÇANKIRI

Yıldıztepe, Çankırı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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