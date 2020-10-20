Bandırma'da kırsal Doğruca Mahallesi arazi yolunun yapımına başlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi'nde arazi yolu yapımının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve bir grup parti yöneticisi ile Mahalle Muhtarı Adem Taştekin, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek kurban kesim etkinliğine katıldı.

Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çiftçiler için arazi yollarının önemine değinerek şunları kaydetti:

"Ürettiği mahsulün tüketici ile buluşmasındaki ilk adım arazi yollarından geçer. Hasadının verimli ve iyi olması, tarlasına rahat ulaşması için geniş ve ulaşımı kolay arazi yollarına sahip olması çok önemlidir. Doğruca Mahallemizden başlayarak devam eden 110 kilometrelik arazi yollarının genişletilmesi ve yenilenmesi çalışmaları 17 Ekim itibarıyla başlamıştır. Artık çiftçilerimiz geniş ve düzenlenmiş yollar ile tarlalarına daha rahat ulaşacak, özellikle kış aylarında çektiği sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Tüm bölgemizdeki çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Muhtar Adem Taştekin de 60 santimetre kalınlığında taş döşenerek üzerine 10 santimetrelik mıcır atıldığını aktardı.

Taştekin, "DSİ ve devletimiz tarafından yapılıyor. Bu güzel hizmet için Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Balıkesir milletvekillerimize ve AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Doğan'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.