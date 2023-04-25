Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman'da terör operasyonu gerçekleştirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › 110 kişi, 21 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne yönelik şüpheli faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı - Son Dakika