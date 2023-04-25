110 kişi, 21 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne yönelik şüpheli faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı - Son Dakika
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110 kişi, 21 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne yönelik şüpheli faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı

25.04.2023 10:57

Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK için yardım ve yataklıkta bulunduğu düşünülen 110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler arasında avukatlar da yer aldı.

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman'da terör operasyonu gerçekleştirildi.

110 KİŞİ GÖZALTINDA

Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

İÇLERİNDE AVUKATLAR DA VAR

Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Elinize sağlık emniyet yakalıyor. Adalet tahliye ediyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı

Diyarbakır, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 110 kişi, 21 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne yönelik şüpheli faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 110 kişi, 21 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne yönelik şüpheli faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı - Son Dakika
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