110 kişi, 21 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne yönelik şüpheli faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı

Herkes 14 Mayıs'ı konuşuyor ama onların derdi başka! Yunan gazeteden skandal manşet

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman'da terör operasyonu gerçekleştirildi.

110 KİŞİ GÖZALTINDA

Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

İÇLERİNDE AVUKATLAR DA VAR

Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.