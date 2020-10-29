110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
29.10.2020 12:53
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Ay (110), 10 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Ay (110), 10 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Tahnal Mahallesi'nde yaşayan Sami Ay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ay'ın, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibine verdiği bilgiler doğrultusunda birlikte yaşadığı annesi Hamide Ay'a da test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrası koronavirüsü yenen Hamide Ay, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sami Ay'ın ise tedavisi devam ediyor.
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