Son Dakika Haberleri: 110 Yaşındaki Dededen Gençlere Sağlıklı Beslenme Önerileri

110 Yaşındaki Dededen Gençlere Sağlıklı Beslenme Önerileri

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı rakamlarına göre Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusu barındıran kent Sinop'ta yaşayan 110 yaşındaki Ramazan Yeşilcan, gençlere uzun ve sağlıklı bir hayat için bolca kaymak, tereyağ, bal ve yoğurt gibi besinlerden tüketmelerini önerdi.

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı rakamlarına göre Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusu barındıran kent Sinop'ta yaşayan 110 yaşındaki Ramazan Yeşilcan, gençlere uzun ve sağlıklı bir hayat için bolca kaymak, tereyağ, bal ve yoğurt gibi besinlerden tüketmelerini önerdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan asırlık çınar Yeşilcan'ı evinde ziyaret etti.

Yeşilcan'a sağlıklı bir yaşam dileyerek bir süre sohbet eden Keleş, müdürlük olarak her zaman yaşlıların yanlarında olduklarını söyledi.

Ailesine, Ramazan Yeşilcan'a çok iyi baktıkları için teşekkür eden Keleş, herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kapılarının sonuna kadar tüm aile fertlerine açık olduğunu dile getirdi.

150 civarında torunu ve torunlarının çocukları var

Ramazan Yeşilcan da ilerlemiş yaşına rağmen çok büyük sağlık sorunları bulunmadığını belirtti.

Biraz duyma zorluğu çektiğini anlatan Yeşilcan, köyünden sadece 3 yıllık askerlik hizmeti için ayrıldığını aktardı.

Yeşilcan, 2008 yılında vefat eden eşiyle 15 yaşında evlendiklerini vurgulayarak, "Oturabiliyor, konuşabiliyorum. Sadece artık yardım olmadan yürüyemiyorum ama Allah'a şükür, sağlığım yerinde. Beş vakit namazımı da kılmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Ailesinin kendisine çok iyi baktığını dile getiren Yeşilcan, "Hiçbir eksiğim yok. Hayatımız boyunca bol bol kaymak, tereyağ, yoğurt tükettik. Bal yedik, yumurta yedik. Şimdikiler de öyle yapsınlar." dedi.

Yeşilcan'ın en büyüğü 90 yaşında 6 kızı, toplam 150 civarında torunu ile torunlarının çocukları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Melih Keleş, Türkiye, Sinop, Güncel
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