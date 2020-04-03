110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı - Son Dakika

110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan Fatma Tıraş (110)'ı jandarma ekipleri ziyaret ederek gıda paketi verdi.

110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan Fatma Tıraş (110)'ı jandarma ekipleri ziyaret ederek gıda paketi verdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan 6 çocuk 26 torun sahibi Fatma Tıraş'ı ve birlikte yaşadığı kızı Yüksel Tıraş(65)'ı jandarma ekipleri ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Grubu ziyaret etti. Gıda paketi ile temizlik malzemesi verilen Fatma Tıraş duygulanırken, vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Tıraş, "Evde kalıyorum, bu yaşıma geldim görmediğimi gördüm. İnsanlar birbirine yaklaşmasın bunu düşünsünler. Çocuk değiliz, millet çocuk değil düşünsünler. Gitmesinler, çıkmasınlar dışarıya böyle olmaz "dedi.


İçişleri Bakanlığı, İslahiye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:48 Kaynak: DHA

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