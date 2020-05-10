110 yaşındaki Hanım Ölmez'in Anneler Günü'nü kutladılar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 110 yaşındaki Hanım Ölmez'in Anneler Günü'nü kutladılar - Son Dakika

110 yaşındaki Hanım Ölmez'in Anneler Günü'nü kutladılar

6 saat önce

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay ile birlikte ilçede bulunan 17 şehit ailesine ve 6 yaşlı vatandaşa Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi.

110 yaşındaki Hanım Ölmez'in Anneler Günü'nü kutladılar, System.String[]

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay ile birlikte ilçede bulunan 17 şehit ailesine ve 6 yaşlı vatandaşa Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi. İlçenin en yaşlı kadını olan 110 yaşındaki Hanım Ölmez'i de ziyaret eden Kaymakam Uçgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajını yaşlı kadına iletti.


Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay, ilçede bulunan şehit aileleri ve ilçede en yaşlı 6 kişiyi evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kutlama mesajları iletilip, İçişleri Bakanlığı tarafından isimlerine dikilen ağaç sertifikaları teslim edildi.


Alaşehir Hacıaliler Mahallesi'nde oturan ve Alaşehir'in en yaşlı kişisi olan 5 çocuk annesi 110 yaşındaki Hanım Ölmez'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlayan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Asırlık çınarlarımızdan birisini ziyaret ediyoruz. Hanım Teyzemiz 110 yaşında. Cumhuriyetten daha büyük. Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş, o anıları biriktirmiş. Kendisine sağlık ve sıhhat diliyoruz, İçişleri Bakanlığımız bu sene Hz. Hatice Vakfı ile birlikte 'Cennet anneleri ormanı' Projesini gerçekleştiriyor. Sakarya ilinde, tüm Türkiye'deki 5 bin 526, 100 yaşın üzerindeki asırlık çınarlarımızın adına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Bugün buraya Sayın Bakanımızın selamını ve fidan sertifikalarını getirdik" dedi.


110 yaşındaki ve konuşma zorluğu çeken Hanım Ölmez'in kızı Zeynep Toklu ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diyerek annesinin sağlıklı ve uzun yaşamasının pekmez, yoğurt, süt ve üzüm gibi ürünleri bol yemesine bağlı olduğunu söyledi. - MANİSA

Abdullah Uçgun, Anneler Günü, Jandarma, Alaşehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:35 Kaynak: İHA


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